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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş Kasımpaşa maçı sonrası konuştu: Çok emek verdik ama...

Trabzonspor'da Şenol Güneş Kasımpaşa maçı sonrası konuştu: Çok emek verdik ama...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı sonrası Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 22:33 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 22:41
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Trabzonspor'da Şenol Güneş Kasımpaşa maçı sonrası konuştu: Çok emek verdik ama...

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

İlk yarıda tempo düşüktü. Kasımpaşa'nın geçiş oyununda, hızlı çıkışlarını biliyorduk. Hücuma çıktığımızda yavaş oynadık. Basit top kaybıyla pozisyon verdik. Bunları bazen yapıyoruz. İkinci yarıda daha tempolu, hızlı oynamaya çalıştık.

O zaman oyun ortaya çıktık. Orada risk de aldık. 2-1'den sonra gereksiz şekilde gol yedik. Sayımız fazla ama gol yiyoruz, yediğimiz tüm gollerde böyle. Orada sıkıntımız var. Yanlış yere basıyoruz. Rakip de bunu yaptı. Sayılmayan golde de oldu. Bize pahalıya mal oldu bu.

Hep söylüyorum, güzel futbol, iyi sonuç istiyoruz. Ama rakibin dönüşünde de onu kontrol etmek gerekiyor. Sayılmayan golde de bizden kaynaklandı. Bizim oyuncularımızın bu kadar emek verdiği maçta berabere kalmaları tüm direnci kırıyor.

O yüzden bu noktadayız. Savunmada kalmamıza rağmen net ve caydırıcı savunma anlayışımız olmuyor. Olmadı, gol atamadık ve basit top kayıplarıyla gol yedik. Üzüntü veren bir durum. Bu sıkıntıları yaşıyoruz.

Kaybettiğimiz puanlar olağanüstü. Benim ve takım için olmayacaklar durumlar

Çok emek verdiğimiz maçta bu sonuçlar alınınca oyuncularımızın dirençleri kırılıyor.

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