Trabzonspor'da hedef Kasımpaşa maçında 3 puan! İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Papara Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karadeniz devi bu kritik 90 dakikada galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Bordomavili takımda kadro dışı bırakılan 4 oyuncu Enis Bardhi, Denswil, Umut Bozok ve Orsic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Savic, Okay ve Arif Boşluk'un da bu akşam forma giymesi beklenmiyor.

GÜNEŞ'TEN UYARILAR

Şenol Güneş, Kasımpaşa maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Güneş, bulundukları konumdan bir an önce kurtulmak için sadece galibiyete ve oyun planına odaklanmaları yönünde konuşmalar yaptı. Tecrübeli teknik adamın özellikle yapılan hataları ekibiyle birlikte detaylı şekilde analiz ettiği, oyun içerisinde yaşanan kopmalar, basit top kayıpları ve yakalanan pozisyonları değerlendirme üzerine özel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

ORTA SAHA İSTİKRARI

Bireysel performansların artması gerektiğini ve devre arasına kadar olan süreçte takımın tırmanabileceği en üst noktaya kadar tırmanması gerektiğini vurgulayan Şenol Güneş, hücum organizasyonlarını çeşitlendirmek istiyor. Ayrıca Güneş'in savunma hattında sürekli yaşanan değişim nedeniyle epey sıkıntılı olduğu ancak en azından orta sahada artık bir istikrar kurma düşüncesi içerisinde olduğu da dile getirildi.

EREN BELİRSİZLİĞİ

Bordo mavili takımda bir kez daha sol bek değişimi devam edebilir. Son iki lig maçına sol bek pozisyonunda Arif Boşluk ile çıkan ancak son Alanyaspor deplasmanında Eren Elmalı'yı oyuna alan Şenol Güneş, Kasımpaşa maçına da Eren ile başlamayı düşünüyordu. Ancak milli futbolcunun yaşadığı sakatlık planları bozdu. Eren'in maç saatine kadar kontrollerinin ve tedavilerinin yapılacağı belirtildi. Arif Boşluk'un da sakatlığı devam ettiği için Borna Barisic Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak.

İŞTE TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ TRABZONSPOR: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Barisic, Mendy, Umut, Cham, Visca, Draguş, Banza KASIMPAŞA: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa

GALİBİYETLER İÇ SAHADA

Karadeniz devi bu sezon aldığı galibiyetleri evinde elde etti. Trabzonspor, Süper Lig'de kazandığı 3 maçı da taraftarları önünde aldı. Bordo-mavililer; Konyaspor'u 3-2, Başakşehir'i 1-0 ve Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

ÜÇ İSİM SINIRDA TRABZONSPOR'DA

Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşma öncesi üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Okay Yokuşlu, Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Simon Banza ile Uğurcan Çakır ise sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

TAKIM HAZIR

Trendyol Süper Lig'de 15. haftada bu akşam Kasımpaşa ile evinde oynayacak Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı. Şenol Güneş yönetimindeki idman ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Daha sonra şut ve pas çalışması yapan bordomavililer, son bölümde taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

36. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam yapacakları maçla 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 30 karşılaşmada Trabzonspor'un 14, Kasımpaşa'nın ise 8 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Son 5 haftada 4 mağlubiyet 1 galibiyeti bulunan Karadeniz ekibi, Kasımpaşa önünde kazanarak, kötü gidişata artık son vermeyi hedefliyor.

DEPLASMAN BAŞARISI

Kasımpaşa, bu sezon Süper Lig'de deplasman başarısıyla dikkat çekti. Lacivert-beyazlılar dış sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve hiç yenilmedi. Dışarıda 12 puan toplayan Kasımpaşa; Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber deplasmanda maç kaybetmeyen 3 takımdan biri olmayı başardı.