  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig canlı izle

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig canlı izle

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 15. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 08:00 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 08:20
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig canlı izle

Trabzonspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde eski günlerine dönmek isteyen bordo-mavililer, taraftarının önünde hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa, Sami Uğurlu sonrası Hakan Keleş ile yoluna devam ederken henüz galibiyetle tanışamadı.

Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı 6 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

💥Sporcular fazla PROTEİN tüketirse ne olur? 👉TIKLA ÖĞREN👈

ASpor CANLI YAYIN

Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...
Reklam - TOD
DİĞER
Kimse bilmiyordu! Türkan Şoray ile Nazan Şoray'ın sır gibi sakladığı kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı
CANLI | Suriye'de harita değiştiren 7 gün! Rejim açıkladı: Hama düştü! SMO Münbiç'e ilerliyor | Azez'de TSK konvoyu
Mourinho'dan derbi öncesi G.Saray uyarısı!
Icardi'den alkış alan hareket!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes kayıp Anadolu Efes kayıp 01:19
Icardi'den alkış alan hareket! Icardi'den alkış alan hareket! 01:18
Fenerbahçe'den Real destanı Fenerbahçe'den Real destanı 01:18
Kumpas varsa nasıl öndesin? Kumpas varsa nasıl öndesin? 01:15
Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! 01:14
Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! 01:02
Daha Eski
F.Bahçe Beko İspanya'da kazandı! F.Bahçe Beko İspanya'da kazandı! 00:54
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu 00:53
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu 00:52
F.Bahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi F.Bahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi 00:49
F.Bahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi F.Bahçe deplasmanda Olympiakos'u devirdi 00:48
Firmino bombası Firmino bombası 00:08