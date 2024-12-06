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Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Kasımpaşa maçı İZLE | Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı İZLE | Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Papara Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde istediği başarıyı henüz yakalayamayan bordo-mavililer, seyircisinin önünde galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 19:01 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 19:04
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Trabzonspor - Kasımpaşa maçı İZLE | Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Bu sene ligde elde ettiği 3 galibiyetin tamamını evinde kazanan bordo-mavililer, yeni bir sayfa açarak başarı anahtarını eline almak istiyor. Fırtına'da kadro dışı bırakılan 4 oyuncu Enis Bardhi, Denswil, Umut Bozok ve Orsic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Savic, Okay ve Arif Boşluk'un da bu akşam forma giymesi beklenmiyor. Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı 6 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Draguş, Cham, Banza

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Cafu, Fall, Ben Ouanes, Da Costa

FIRTINA KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMEK İSTİYOR

Trabzonspor ile Kasımpaşa, maçla 36'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 30 karşılaşmada Trabzonspor'un 14, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Son 5 haftada 4 mağlubiyet 1 galibiyeti bulunan Karadeniz ekibi, sahasında kazanarak, kötü gidişata son vermek istiyor.

Süper Lig'de üst üste aradığı istikrarı bir türlü yakalayamayan Trabzonspor sahasında galip gelerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve sadece 1 galibiyeti bulunan Trabzonspor, 15 puanla 12'nci sırada yer alıyor. Trabzonspor'la aynı puana sahip Kasımpaşa ise averajla 14'üncı sırada bulunuyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 30'u Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 35 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 17, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

İLGİNÇ İSTATİSTİK

Yarın karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Kasımpaşa'nın Süper Lig'de geride kalan 14 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aynı istatistiklere imza atmaları da dikkatleri çekti. Kasımpaşa'nın eksi 3 averajına karşılık Trabzonspor 2 averajla 12'nci sırada yer aldı.

SAKAT VE KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCULAR

Öte yandan Trabzonspor'da Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ile golcü oyuncu Simon Banza da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyinemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

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