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Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI İZLE

Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Trabzonspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 20:20 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 20:20
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Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI İZLE

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?📺

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ📰

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Draguş, Cham, Banza

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Cafu, Fall, Ben Ouanes, Da Costa

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