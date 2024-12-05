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Haberler Trabzonspor Yükselişe geçemedi

Yükselişe geçemedi

Alanyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, bu sezon ligde arzu ettiği sonuçları alamayarak bir türlü üst sıralarda kendine yer bulamadı. Fırtına, ligde bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 15 puan topladı. Ligde 14. haftayı 15 puanla 12. tamamlayan Karadeniz devi, bu sezon 9. hafta 12 puanla 8. sırada yer alarak puan cetvelindeki en iyi derecesini elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Yükselişe geçemedi
Alanyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, bu sezon ligde arzu ettiği sonuçları alamayarak bir türlü üst sıralarda kendine yer bulamadı. Fırtına, ligde bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 15 puan topladı. Ligde 14. haftayı 15 puanla 12. tamamlayan Karadeniz devi, bu sezon 9. hafta 12 puanla 8. sırada yer alarak puan cetvelindeki en iyi derecesini elde etti.
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