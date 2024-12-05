DİĞER
Yükselişe geçemedi
Alanyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor, bu sezon ligde arzu ettiği sonuçları alamayarak bir türlü üst sıralarda kendine yer bulamadı. Fırtına, ligde bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 15 puan topladı. Ligde 14. haftayı 15 puanla 12. tamamlayan Karadeniz devi, bu sezon 9. hafta 12 puanla 8. sırada yer alarak puan cetvelindeki en iyi derecesini elde etti.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.