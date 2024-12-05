Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig canlı izle

Trabzonspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde eski günlerine dönmek isteyen bordo-mavililer, taraftarının önünde hata yapmak istemiyor. Kasımpaşa, Sami Uğurlu sonrası Hakan Keleş ile yoluna devam ederken henüz galibiyetle tanışamadı.

Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı 6 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

💥Sporcular fazla PROTEİN tüketirse ne olur? 👉TIKLA ÖĞREN👈