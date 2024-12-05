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TFF çıkarması
Trabzonspor, yaşanan hakem skandallarının ardından harekete geçti. Bordo-mavili yöneticiler Taner Saral ve Murat İskender dün 16.00'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Trabzonspor'un karşılaştığı hakem hataları masaya yatırıldı. Toplantı sonrası konuşan Başkan Yardımcısı Murat İskender, "Trabzonspor'a yapılan haksızlıklar olduğunu düşünüyoruz. Başkan Hacıosmanoğlu'na şikayetlerimizi ilettik ve bilgi alışverişinde bulunduk. Yapılan haksızlıklara karşı şikayetlerimizi dile getirdik. Hakem sorunlarının bir an önce çözülmesini istedik. Hacıosmanoğlu olayların farkında olduğunu ve gereğini yapacağını söyledi" dedi.
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