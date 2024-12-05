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Haberler Trabzonspor Savic devreyi kapattı!

Savic devreyi kapattı!

Fırtına sezon başında aldığı Stefan Savic'ten sakatlıkların da etkisiyle verim alamadı. Karadağlı oyuncu ile yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon euro'ya 3 senelik sözleşme imzaladı. Süper Lig'in 14 haftasında sadece 3 maçta 149 dakika görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncu, sakatlığı geçmeyince İspanya'daki doktoruna gitti. Gelen haberler iç açıcı değil. Sol üst arka adalesinde yırtık tespit edilen Savic'in devreyi kapattığı ileri sürüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Savic devreyi kapattı!

Fırtına sezon başında aldığı Stefan Savic'ten sakatlıkların da etkisiyle verim alamadı. Karadağlı oyuncu ile yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret ve 500 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon euro'ya 3 senelik sözleşme imzaladı. Süper Lig'in 14 haftasında sadece 3 maçta 149 dakika görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncu, sakatlığı geçmeyince İspanya'daki doktoruna gitti. Gelen haberler iç açıcı değil. Sol üst arka adalesinde yırtık tespit edilen Savic'in devreyi kapattığı ileri sürüldü.

GALLEN MAÇINDA PENALTI KAÇIRDI

Savic, Trabzonspor'un Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen ekibine elendiği eşleşmede kullandığı penaltıyı gole çeviremedi. Gallen, play-off turunda 0-0'ın rövanşında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak tur atladı. Denswil, Trezeguet, Barisic, Draguş penaltıyı gole çevirirken; Savic'in vuruşunda ise top üst direkten döndü.

SADECE 1 MAÇTA 90 DAKİKA

Savic, ligde sadece 1 maçta 90 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki stoper, ligin ilk haftasındaki Sivasspor maçında 45, 3. haftadaki Kayserispor müsabakasında 14, 5. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında da 90 dakika oynadı. Trabzonspor, Karadağlı futbolcunun forma giydiği 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

ÜST ÜSTE SERİ SAKATLIK YAŞADI

27 Temmuz'da sözleşme imzalayan Savic, ligin ilk haftasında Sivas ile yapılan maçta sakatlanıp çıktı. Avrupa Ligi'nde 14 Ağustos'ta Rapid Wien maçı öncesinde sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edildi ve kadrodan çıkarıldı. İkinci haftada 1 Eylül'de oynanan Eyüp maçı öncesi ısınan Karadağlı oyuncu sağ üst adalesinde gerginlik hissetti ve kadrodan çıkarıldı. 20 Eylül'de de Kayseri ile oynanan 3. hafta erteleme maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcunun, sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiği kaydedildi.

TEDAVİSİ UZADI

Savic, Trabzon'da tedavisi istediği sonuç veremeyince önceki gün İspanya'ya gitti. Bordomavili yıldızın İspanya'da eski doktoruna görüneceği belirtildi. Ligde son 9 maçta forma giyemeyen Karadağlı stoperin devreyi kapattığı ileri sürülüyor.

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