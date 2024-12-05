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Haberler Trabzonspor Mendy yerine alıştı

Mendy yerine alıştı

Birçok maçta stoperde görev yapmak zorunda kalan Mendy, Alanya sınavında gerçek yeri olan ön liberoya dönmüştü. Orjinal bölgesine yeniden alışan ve Alanya karşısında bunu gözler önüne seren 24 yaşındaki futbolcunun yavaş yavaş ritmini bulması bekleniyor. Şenol Güneş'in özel bir görüşme gerçekleştirdiği Fransız yıldız yarın Kasımpaşa maçında ön liberoda yer alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Mendy yerine alıştı
Birçok maçta stoperde görev yapmak zorunda kalan Mendy, Alanya sınavında gerçek yeri olan ön liberoya dönmüştü. Orjinal bölgesine yeniden alışan ve Alanya karşısında bunu gözler önüne seren 24 yaşındaki futbolcunun yavaş yavaş ritmini bulması bekleniyor. Şenol Güneş'in özel bir görüşme gerçekleştirdiği Fransız yıldız yarın Kasımpaşa maçında ön liberoda yer alacak.
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