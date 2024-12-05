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Haberler Trabzonspor Menajerler işbaşında

Menajerler işbaşında

Kadro dışı bırakılan Denswil, Bardhi, Umut Bozok ve Orsic'in menajerleri kulüp bulmak için yoğun çalışıyor. Denswil'in gitme düşüncesinde olmadığı belirtiliyor. Yönetim hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de kadrodaki şişkinliği azaltmak için bu isimlerin ayrılmaları için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Bardhi ile Hatay ilgilenirken, Umut Bozok'un Fransa'ya dönme düşüncesinde olduğu, Orsic'in de kendi ülkesinden bazı takımlarla temasa geçtiği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Menajerler işbaşında
Kadro dışı bırakılan Denswil, Bardhi, Umut Bozok ve Orsic'in menajerleri kulüp bulmak için yoğun çalışıyor. Denswil'in gitme düşüncesinde olmadığı belirtiliyor. Yönetim hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de kadrodaki şişkinliği azaltmak için bu isimlerin ayrılmaları için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Bardhi ile Hatay ilgilenirken, Umut Bozok'un Fransa'ya dönme düşüncesinde olduğu, Orsic'in de kendi ülkesinden bazı takımlarla temasa geçtiği belirtildi.
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