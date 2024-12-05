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Haberler Trabzonspor Joker Cihan

Joker Cihan

Fırtına'nın Standard Liege'den aldığı Cihan Çanak, henüz beklenen patlamayı yapamasa da takımının aranan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hücum hattında sakatlık, formsuzluk veya cezalılar olduğunda akla gelen ilk isim olan Cihan, son iki maçta Şenol Güneş'in jokeri oldu. Adana Demir maçında Nwakaeme'nin sakatlığı, Draguş'un da formsuzluğu nedeniyle sol kanatta görev alan 19 yaşındaki futbolcu, Alanya'da ise Vişça'nın yerine sağ kanada geçti. Cihan bu sezon sadece bir kez üst üste aynı mevkide görev alabildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Joker Cihan
Fırtına'nın Standard Liege'den aldığı Cihan Çanak, henüz beklenen patlamayı yapamasa da takımının aranan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hücum hattında sakatlık, formsuzluk veya cezalılar olduğunda akla gelen ilk isim olan Cihan, son iki maçta Şenol Güneş'in jokeri oldu. Adana Demir maçında Nwakaeme'nin sakatlığı, Draguş'un da formsuzluğu nedeniyle sol kanatta görev alan 19 yaşındaki futbolcu, Alanya'da ise Vişça'nın yerine sağ kanada geçti. Cihan bu sezon sadece bir kez üst üste aynı mevkide görev alabildi.
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