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Skoru tutamıyor
Bu sezon ligde üst üste galibiyet sevinci yaşayamayan ve tarihinin en kötü başlangıcına imza atan Fırtına, özellikle skor olarak öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Bordo- mavililer, geride kalan periyotta öne geçtiği maçlarda tam 11 puan yitirdi. Fırtına; Kayseri, Göztepe ve Alanya'nın 10 kişi kaldığı maçların ise 2'sini kaybetti; birinde puan aldı.
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