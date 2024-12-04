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Haberler Trabzonspor Skoru tutamıyor

Skoru tutamıyor

Bu sezon ligde üst üste galibiyet sevinci yaşayamayan ve tarihinin en kötü başlangıcına imza atan Fırtına, özellikle skor olarak öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Bordo- mavililer, geride kalan periyotta öne geçtiği maçlarda tam 11 puan yitirdi. Fırtına; Kayseri, Göztepe ve Alanya'nın 10 kişi kaldığı maçların ise 2'sini kaybetti; birinde puan aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Skoru tutamıyor
Bu sezon ligde üst üste galibiyet sevinci yaşayamayan ve tarihinin en kötü başlangıcına imza atan Fırtına, özellikle skor olarak öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Bordo- mavililer, geride kalan periyotta öne geçtiği maçlarda tam 11 puan yitirdi. Fırtına; Kayseri, Göztepe ve Alanya'nın 10 kişi kaldığı maçların ise 2'sini kaybetti; birinde puan aldı.
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