Kalemi kırmalı

Trabzonspor'da genel kurulda yeniden göreve gelen kulüp başkanı Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, gerçekleştirilen törenle mazbatasını aldı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın yer almadığı törende, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve Kongre Divan Başkanı Hakan Orhan, yeni yönetim kuruluna mazbatalarını verdi. Törenden sonra açıklamalarda bulunan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, TFF'ye çağrıda bulundu. Kafkas, hakem hatalarına ilişkin soruya ise şu şekilde cevap verdi: "Bu sezon ligde bir orta oyun oynanıyor. Sanki burada roller biçilmiş belli takımların üzerine ciddi anlamda gidiliyor her ne sebeple olursa olsun. Biz mevcut federasyona destek veren bir kulübüz. Eski başkanımızın aday olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir ve kendisine sonsuz destek verdik. Ama ortada bir gerçek var. Özellikle 5 maçımızda çok ciddi hakem kıyımlarına maruz kaldık. Bunun bir bedeli olmalı.

REAKSİYON GÖSTERMELİ

Biz İbrahim Hacıosmanoğlu'nu çok seviyoruz. Ama Trabzon'u daha çok seviyoruz. Dolayısıyla Trabzonspor'un hakkının yendiği yerde ne Başkan Hacıosmanoğlu ne de bir başkasının durumu, pozisyonu, şekli, kişiliği bizi hiç ilgilendirmez. Biz Trabzonspor'u temsil ediyoruz, burada nöbetçiyiz. Ve Trabzon şehrini temsil ediyoruz. Dolayısıyla hakkının her yendiği yerde sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak hakkımızdır. Ve beklentimiz şudur Hacıosmanoğlu'ndan, buna bir reaksiyon göstermesi, sorumluları ortaya çıkarması bir başka taraftan da kendisine operasyon yapıldığı yönünde söylentiler var. Olabilir. O zaman müdahale edeceksiniz, koltuğun en tepesindesiniz. Müdahale etmesi gereken, orada kalemi kırması gereken Hacıosmanoğlu'dur. Bizim beklentimiz bu yöndedir. Kendisine olan inancımız devam etmektedir. Ama bunun çok sürmeyeceğini de ifade etmek istiyorum. Çünkü kendisinden bir reaksiyon bekliyoruz."

EN SON SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ ARSA VERMİŞTİ, BAŞKA BİR ŞEY YOK

Başkan Ertuğrul Doğan'ın 4 farklı arazinin Trabzonspor'a tahsisi konusundaki görüşmelerin hatırlatılması üzerine de Asbaşkan Zeyyat Kafkas, şöyle devam etti: "Trabzon şehri kuruluşundan 1461'den beri bu ülkede vatansever, devletinin yanında olmuş cephelerde hep en önde yer almış savaşmış bir şehir ve onun evlatlarıdır. Dolayısıyla ben bu ülkenin Trabzon şehrine çok borcu olduğunu düşünüyorum. Ama biz kendi içimizdeki tartışmalardan, anlamsız sürtüşmelerden yıllardır oyalanmışız. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı iken Kartal'da 29 yıllığına aldığı tesis haricinde Trabzonspor'a hiçbir tahsis yapılmamıştır. Bu çok üzücüdür. Nereden bakarsanız bakın açıklaması da yoktur. Ama buna hiçbir zaman çok büyük tepkiler veren, isyan çıkaran bir şehir olmadık, bir kitle olmadık."

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ARSA TALEBİMİZİ İLETECEĞİZ

Zeyyat Kafkas, Başkan Doğan'ın 4-5 aydır İstanbul'da uğraştığı bir arsa tahsisi olduğunu da dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti: "Onu da Sayın Bakan'a sunduk. Öncelikle çalışmamızdan dolayı Başkanıma teşekkür etti. Doğru noktada doğru yerler bulmuşlar. Hazinenin malları. Onların da Trabzonspor'a tahsisi için yeni yönetim kurulumuz ile birlikte sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu alıp gidip kendisinden talep edeceğiz. Türkiye'de futbol varsa dünyaya bu futbol sergileniyorsa bugüne kadar başarılı olmuş gelen 4 takım üzerinde bunları almaları hakkıdır diye düşünüyorum.

TRABZONSPOR HAKKINI İSTİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan'ın 4 farklı arazinin Trabzonspor'a tahsisi konusundaki görüşmelerin hatırlatılması üzerine de Asbaşkan Zeyyat Kafkas şunları söyledi: "Trabzonspor olarak artık hakkımızı istiyoruz. Bunun için de önemli görüşmeler yaptık. Kongre öncesinde Başkanımızın nezdinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey'i, bakan yardımcımız Ömer Bulut Bey'i ziyaret ettik. Kendilerinden Trabzon'da daha önce Büyükşehir Belediye başkanımızın da görüşünü aldığımız iki arsa noktasında talepte bulunduk. Resmi başvurularımızı yaptık. Kendisi derhal bununla ilgili girişimleri yapacağını ve Trabzonspor'a tahsis edeceğinin sözünü bize verdi. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuda bir aksama yaşanacağını hiç ummuyorum. Ama tabi ki Trabzonspor'un ekonomik anlamda güçlenmesini istemeyen çevreler buna engel olmaya çalışabilirler. Ama sonuca ulaşacaklarına da inanmıyorum."

HACIOSMANOĞLU'NA HALA GÜVENiYORUZ

Kafkas son yıllarda Trabzonspor'un uğradığı haksızlığın sistemden mi yoksa kişilerden mi kaynaklandığı yönündeki bir soruyu da, "Bu sorunun cevabını Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu verecek. Çünkü sistemin başında kendisi var. Sistemin çok ciddi kötü oluşundan dolayı başkanlığa geldi. Adaleti temin edeceğini söyleyerek buraya geldi. Biz de kendisine biraz önce ifade ettiğim gibi hala güveniyoruz. Bu yönde inancımız devam ediyor. Bu sistemsizliği, bu kargaşayı düzelteceğine inanıyoruz. Bu sorunun cevabı kendisinde saklı diye düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.