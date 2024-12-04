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Haberler Trabzonspor Barisic şaşkınlığı

Barisic şaşkınlığı

Sezon başında Glasgow Rangers'tan alınan Barisic, kulübün ekonomik anlamda önemli yatırımlarından biri olarak görülmüştü. Ancak, geldiği günden bu yana yalnızca 354 dakika süre alabilen ve 2 maçta ilk 11'de oynayan Hırvat sol bek, hayal kırıklığı oluşturdu. 1.5 milyon euro maaş ve her sezon 330 bin euro imza ücreti alacak olan 32 yaşındaki Hırvat savunmacı, kadroya bile giremiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Barisic şaşkınlığı
Sezon başında Glasgow Rangers'tan alınan Barisic, kulübün ekonomik anlamda önemli yatırımlarından biri olarak görülmüştü. Ancak, geldiği günden bu yana yalnızca 354 dakika süre alabilen ve 2 maçta ilk 11'de oynayan Hırvat sol bek, hayal kırıklığı oluşturdu. 1.5 milyon euro maaş ve her sezon 330 bin euro imza ücreti alacak olan 32 yaşındaki Hırvat savunmacı, kadroya bile giremiyor.
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