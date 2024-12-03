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Haberler Trabzonspor Şenol Güneş'ten Trabzonspor yönetimine transfer listesi!

Şenol Güneş'ten Trabzonspor yönetimine transfer listesi!

Trendyol Süper Lig'de bekledikleri çıkışı henüz yakalayamayan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, devre arası operasyonları için kolları sıvadı. Bordo mavili yönetime transfer listesini sunan Güneş, en az 3 bölgeye takviye istedi. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 06:50
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Şenol Güneş'ten Trabzonspor yönetimine transfer listesi!

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Trabzonspor'da ligin geride kalan bölümünde alınan başarısız sonuçların ardından ara transfer döneminde önemli bir değişimin yaşanması bekleniyor. Bu nedenle gözlerin çevrildiği teknik direktör Şenol Güneş, kongre için Trabzon'da toplanan Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna transfer listesini sundu. Transfer listesini mevki olarak parça parça sunan teknik direktör Şenol Güneş'in stoper, 8 numara ve kanat forvet olmak üzere en az 3 takviye istediği, alternatif olarak da forvet hattına, bek bölgesine takviye yapılabileceğini belirttiği öğrenildi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDIYOR

Yönetım kurulu da Güneş'in verdiği transfer listesi doğrultusunda görüşmelere başladığı öğrenildi. İlk olarak görüşülen Arjantinli kanat oyuncusu Matias Vargas ile henüz maddi konularda bir anlaşmaya varılamadı. 31 Aralık tarihinde SH Port ile anlaması bitecek olan 27 yaşındaki sol kanadın 3.5 milyon euro talep etmesi nedeniyle pazarlıklar devam ediyor. Ayrıca Fransa'da ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Lyon'un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Corentin Tolisso için de hem oyuncuyla, hem de kulübüyle görüşmeler sürüyor.

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