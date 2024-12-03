19 maçın 5’ini kazandı

Fırtına, Süper Lig ve Avrupa olmak üzere çıktığı 19 maçın sadece 5'ini kazandı. 8 beraberlik yaşadı, 6 kez yenildi. Ligde 13 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı; Avrupa'da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

İKİ KULVARDA DA HÜSRAN

Şampıyonluk yarışından erken kopan Karadeniz devi, Avrupa kupalarından da erken elenerek grup aşamalarına katılamadı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında da arzu ettiği sonuçları alamayan Fırtına, hem lig hem de Avrupa serüveninde hüsran yaşadı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Karadenız devi, ligin 15. haftasında cuma günü saat 20.00'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Maçın biletleri bugün saat 11.00'de satışta. İşte fiyatlar: VIP Platinum- B: ₺3.500, A/C: ₺3.000, VIP Gold: ₺2.000, Silver: ₺1.500, Batı: ₺250, Doğu: ₺200, Fırtına: ₺150, Kale Arkaları: ₺100.