13 kazandı, 24 kaybetti

Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un ligde oynadığı 13 maçta kaybettiği puanlar kazançlarından daha fazla oldu. Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. 15 puan elde eden Karadeniz devi, 24 puan kaybetti. Trabzonspor, söz konusu dönemde 1.15 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.

SON 5 HAFTA 0.6 ORTALAMA

Bordo mavililer, ligde son 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sezonun en kötü bölümünü yaşadı. Bordo-mavililer, bu dönemde Göztepe'ye 2-1, Fenerbahçe'ye 3-2, Çaykur Rizespor'a 3-1, Alanyaspor'a 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini Papara Park'ta Adana Demir karşısında 5-0'lık sonuçla aldı. Son 5 maçta 3 puan toplayan Karadeniz devi, 12 puan kaybı yaşayarak 0.6 puan ortalamasında kaldı.

DEPLASMANDA 3 PUANI YOK

Trabzonspor, bu sezon ligde deplasmanda hiç maç kazanma başarısı gösteremedi. Bordo-mavililer, dış sahada bu sezon oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 4 puan toplayarak, maç başına 0.57 puan ortalamasında kaldı.