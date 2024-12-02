Kabus gibi sezon

Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, taraftarlarına bu sezon adeta kahır yaşatıyor. Bu sezon üst üste maç kazanamayan Trabzonspor'un henüz deplasman galibiyeti de bulunmuyor. Son olarak öne geçtiği karşılaşmada Alanyaspor'a karşı 2-1 mağlup ayrılan Fırtına, hayal kırıklığına uğradı. Geçtiğimiz hafta sahasında Adana Demirspor'u 5-0 yenerek moral depolayan Trabzonspor, Alanya'da ise yine yıkıldı. Fırtına, bu sezon ilk kez üst üste kazanma başarısı gösteremezken deplasmanda da galibiyete hasret kalmış durumda.

BİTMEYEN KAYIPLAR

Saha sonuçları anlamında bir türlü beklenen istikrarı yakalayamayan Trabzonspor, ilginç bir istatistikle ön plana çıktı. Bordo-mavililer, bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 11 puan kaybederek şimdiden 2023-2024 sezonunda kaybettiği 8 puan rakamını geride bıraktı. Trabzonspor, bu sezon rakiplerinin 10 kişi kaldığı 3 maçta ise sadece 1 puan kazanabildi. Karadeniz ekibi; Kayserispor'la 2-2 berabere kalırken, Göztepe ve Alanyaspor'a 2-1 kaybetti.

DEPLASMANI UNUTTU

Süper Lig'de son dış saha galibiyetini geçen sezon 18 Mayıs 2024'te Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek elde eden Trabzonspor'un hasreti bitmedi. Bordo-mavililerin deplasmandaki galibiyet hasreti 196 güne çıktı. Bordo-mavliler, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 beraberlik 3 yenilgi aldı. Öte yandan son üç dış saha maçından puan çıkaramayan Trabzonspor, Süper Lig'de 1985- 86'nın ardından ikinci kez bir sezonun ilk yedi deplasman maçında galibiyet alamadı

EYYAMCILAR İŞBAŞINDA

Alanyaspor maçı sonrası Trabzon yerel basınında hakemlere tepkiler vardı. Karadeniz Gazetesi, "Hepiniz operasyon çocuğusunuz" diyerek sert bir başlık kullandı. Taka ise "Önce bu rezilliği ortadan kaldırın" ifadelerini kullandı. Günebakış'ta da hakemlere isyan vardı, "Eyyamcılar yine iş başında! Trabzon'u yaktılar" diye yazıldı.