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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'dan hakem isyanı! "Cumhurbaşkanımıza gideceğiz"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'dan hakem isyanı! "Cumhurbaşkanımıza gideceğiz"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya flaş açıklamalarda bulundu. Kaya, "Dün akşam toplantı yaptık. Bizim için dün akşamdan sonra MHK ve Federasyon yok hükmünde. Artık bizim gidecek bir mecra kaldı, sayın Cumhurbaşkanımıza gideceğiz. Ona gideceğiz yani başka bir yolumuz kalmadı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 12:56 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 12:57
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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'dan hakem isyanı! "Cumhurbaşkanımıza gideceğiz"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya açıklamalarda bulundu. 61 Saat'e konuşan Kaya şunları söyledi:

"OPERASYON ÇEKİLİYOR"

Dün akşam oynanan futbolu taraflı tarafsız herkes gördü. Trabzonspor'a, Trabzon şehrine, bütün Trabzonlulara bir operasyon çekiliyor. Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de Beşiktaşlısı da bana mesaj atıp "Size neden bu yapılıyor?" diyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZA GİDECEĞİZ"

Dün akşam toplantı yaptık. Bizim için dün akşamdan sonra MHK ve Federasyon yok hükmünde. Çünkü gözünün önünde olmayan penaltıyı verdi. VAR devreye girmedi. Sonra 90. dakikada attığımız golü vermedi. Ceza sahasında futbolcumuzun ayağına basıyor, hakem faul bile vermedi. Böyle bir tiyatroda, böyle bir durumda ne diyebiliriz ki? Artık bizim gidecek bir mecra kaldı, sayın Cumhurbaşkanımıza gideceğiz. Ona gideceğiz yani başka bir yolumuz kalmadı.

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