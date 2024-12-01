Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Adana Demirspor maçının yıldızı Arif Boşluk, maça iyi başlamıştı. Augusto'nun golünde zayıf kaldı. Çok çalışması ve güçlenmesi lazım Arif'in! Şenol Güneş'in de Arif'te ısrar etmesi lazım. Oynadıkça tempo kazanıp, güçlenecek, çok daha iyi olacak Arif! Arif, 64'te sakatlandı ve yerini Eren Elmalı'yı bıraktı.

54'te bu kez Richard Hüseyin Türkmen'in bileğine bastı, hakem ve VAR net kırmızıyı es geçti. Bordo-mavililer, geriye düştükten sonra telaş yaptılar, reaksiyon gösteremediler. Hal böyle olunca da Alanyaspor maçı tek kaleye çevirdi. Uğurcan Çakır takımını ateşlemeye çalıştı. Şenol Güneş, Alanyaspor'un baskısını kırmak ve skor bulmak için Lundstram ve Enis Destan hamlelerini yaptı. Alanyaspor'da Yusuf Özdemir, 2. sarıdan kırmızı kart gördükten sonra Sami Uğurlu hamle üzerine hamle yaptı.