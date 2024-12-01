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Haberler Trabzonspor Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçı değerlendirdi. (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 08:58
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Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - TRABZON'U DOĞRADILAR

Adana Demirspor karşısında alınan farklı galibiyet sonrasında 'Bu sonuç, Trabzonspor'u komadan çıkardı ama skor kimseyi yanıltmasın! Ligin en zayıf takımı önünde alınan galibiyet bir ölçü olamaz. Çok ama çok çalışması lazım Trabzonspor'un' demiştik. Alanyaspor deplasmanında temposuz, takım bütünlüğünden uzak, bir oyunu olmayan Trabzonspor izledik yine... Aslında Alanya'da golü çok erken bulup öne de geçti Trabzonspor. Ama sonrasında topu rakibine bıraktı ve sadece oyunun savunma yönünü oynamaya başladı bordo-mavililer. Büyük takıma yakışmayan bir oyuna geri döndüler.

Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Alanyaspor'un penaltısı öncesinde Trabzonsporlu Cihan'a bir faul vardı. Hakem Burak Pakkan görememiş olabilir pozisyonu! Ayak basma da yoktu bence. Ama VAR Odası ne iş yapar arkadaş! İzleme gereği bile duymamış olacak ki VAR odası, penaltıyı onayladı. Böyle ucuz penaltı mı olur! Skor eşitlendikten sonra Banza'nın karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var ki; bencil olmayıp boş durumdaki Draguş'a pas verse boş kaleye yuvarlayacaktı Rumen oyuncu.

Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Şenol Güneş, maçı kazanmak için ikinci yarıya Vişça ile başladı. Aslında Vişça'nın arka adalesinde bir gerginlik vardı. Ama daha fazla önde oynayabilmek için Banza'yı topla daha fazla buluşturabilmek için Vişça hamlesini yapmak zorunda kaldı Şenol hoca. Cihan Çanak'ı kenara aldı. İkinci yarıya daha derli toplu başlayan Alanyaspor, 2. golü öyle kolay buldu ki... Augusto, geriden gelip Arif Boşluk'u geçti ve topu ağlara gönderdi.

Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Adana Demirspor maçının yıldızı Arif Boşluk, maça iyi başlamıştı. Augusto'nun golünde zayıf kaldı. Çok çalışması ve güçlenmesi lazım Arif'in! Şenol Güneş'in de Arif'te ısrar etmesi lazım. Oynadıkça tempo kazanıp, güçlenecek, çok daha iyi olacak Arif! Arif, 64'te sakatlandı ve yerini Eren Elmalı'yı bıraktı.

Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

54'te bu kez Richard Hüseyin Türkmen'in bileğine bastı, hakem ve VAR net kırmızıyı es geçti. Bordo-mavililer, geriye düştükten sonra telaş yaptılar, reaksiyon gösteremediler. Hal böyle olunca da Alanyaspor maçı tek kaleye çevirdi. Uğurcan Çakır takımını ateşlemeye çalıştı. Şenol Güneş, Alanyaspor'un baskısını kırmak ve skor bulmak için Lundstram ve Enis Destan hamlelerini yaptı. Alanyaspor'da Yusuf Özdemir, 2. sarıdan kırmızı kart gördükten sonra Sami Uğurlu hamle üzerine hamle yaptı.

Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Uzatmaların 8. dakikasında Enis Destan golü attı ancak yeni bir skandal yaşandı. Hakem Pakkan ve VAR'daki Direnç Tonusluoğlu, Banza'nın faul yaptığı gerekçesiyle net golü iptal etti. Ancak pozisyon netti, faul yoktu. Bu arada Alanyaspor'da Yusuf'un atılması da hatalı bir karardı. Evet Trabzonspor kötü oynadı. Ama Trabzonspor'un Alanya'da yıkılışına zemin, hakem ve VAR Odası hazırladı! Yine yaktılar Trabzonspor'u!

Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - BÖYLE PENALTI OLMAZ!

Hakem Burak Pakkan, maçın hemen başında 5. dakikada Richard'ı etkili bir şekilde sözlü ikaz etti tamam. Peki aynı oyuncu 31 ve 32. dakikada yaptıklarında artık sarı çıkmalıydı ama çıkmadı. Nihayet 82. dakikada sarı gördü. 41. dakikada Makouta ile Cihan mücadelesinde Alanya lehine verilen penaltı... Ayaklar yan yana basit bir temas var gibi ama böyle penaltı olmaz.

Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Bu karar sahada hakemin kararı. Böyle temaslara penaltı verilirse oyunun ruhu kaçıyor, futbol olmaktan çıkıyor, basketbol kurallarına dönüyor. Soft ötesi hatalı bir penaltı bu. Devre arası sarısı olan kaleci Ertuğrul ile hakem arasında konuşma kabul edilebilir sınırlar içinde değil. Hele ki elindeki topu önündeki hakeme vermek yerine yere koyup konuşmaya devam etmesi ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı.

Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

54. dakikada Richard topu çekiyor önünde geniş alan var, adım frekansını ayarlayabilir. Hüseyin'in ayağına basmamalıydı. Bu basmaya hakem kırmızı göstermeliydi ama vermedi. Aksini düşünen de çıkabilir. Beni rahatsız eden ise Richard ne yaptığını biliyor sanki kendine faul yapılmışçasına yere atıyor, aklınca olayı süslüyor, durumu kurtarıyor hakemler de buna aldandılar diye düşünüyorum.

Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

69. dakikada faulü Vişça yapıyor ama Alanyaspor'lu sarısı olan Yusuf, ikinci sarıdan ihraç oluyor. Külliyen hatalı bir kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı olduğu için VAR devreye giremiyor.

Alanyaspor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi

Uzatmalarda Trabzonspor'un iptal edilen golü öncesi Banza'nın itmesine verdiği faul hakem yorumu. Bu iki oyuncunun oyuna müdahalesi yok top arkalarına düşüyor arkada ki oyuncu topa vuruyor. Golü vermeliydi. Geçen hafta başarılıydı ama bu hafta olmadı Pakkan.

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