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Haberler Trabzonspor Kongre günü

Kongre günü

Trabzonspor Olağan Seçimli Genel Kurul'u, 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Kongre günü

Trabzonspor'da mevcut Başkan Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak gireceği Olağan Kongre'nin ilk oturumu bugün Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İlk gün genel kurul divanının oluşması ve oylamasının ardından kulübün ve bağlı şirketlerin sportif faaliyetleri, idari ve mali raporlarının ayrı ayrı okunup görüşülmesi, Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi, Yönetim Kurulu'nun idari ve mali bakımdan sulh ve ibrasının oylanarak karara bağlanması, Kulübün ve bağlı şirketlerin gelecek dönem için hazırlanan konsolide bütçelerinin okunup, görüşülmesi, oylanarak karara bağlanması, bütçe fasılları arasında aktarma yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oylanacak. 1. Gün dilek ve temennilerin ardından kapanacak. Yarın ise başkan ve adayların konuşmasının ardından seçim gerçekleşecek.

HALKLA İLİŞKİLER GÖZDE ATASOY'UN

Seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan, yönetim listesinde yeni 3 isme görev verdi. Bu isimlerden biri de Trabzonspor'da başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği yapan 2013'te kulüp başkanlığı için adaylığını koyan Metin Atasoy'un kızı Gözde Atasoy oldu. 38 yaşındaki Atasoy, kulüpte basın ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olacak.

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