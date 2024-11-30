Alanyaspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN İZLE | Alanyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Alanyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Dış sahada oynadığı 6 karşılaşmadan 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, deplasmandaki ilk zafer hedefiyle sahaya çıkacak. Hakem Burak Pakkan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Trabzonspor maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Richard, Efecan, Janvier, Makouta, Cordova, Augusto.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Batagov, Arif, Mendy, Umut (Lundstram), Vişça, Cham, Cihan, Banza.

3 EKSİK, 2 İSİM KART SINIRINDA

Fırtına'da sakatlıkları bulunan ancak hafta içinde zaman zaman takımla çalışmalara katılan Nwakaeme ve Savic, Alanyaspor maçı öncesinde heyecan yaşatmıştı. Ancak Savic'in ağrıları devam ederken, Nwakaeme'nin ise henüz 90 dakikayı kaldıracak kadar hazır olmadığı belirtildi. Nitekim, Alanyaspor kafilesini açıklayan Fırtına'da Barisic, Serkan Asan ile sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Anthony Nwakaeme, kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da bugün oynanacak olan Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu kart sınırında bulunuyor. Orta saha Okay Yokuşlu ve santrfor Simon Banza'nın üçer sarı kartı bulunuyor. Milli takımdan sakat olarak dönen Okay'ın görev almayacağı karşılaşmada, Banza kart görmesi halinde gelecek hafta Trabzon'da oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

17. RANDEVU

Ev sahibi Alanyaspor, ligde 11 puanla 16. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 15 puanla 10. basamakta bulunuyor. İki takımın da puana ihtiyacı olduğu müsabakada Trabzonspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor. Alanyaspor ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Trabzonspor ile Alanyaspor bugüne kadar Süper Lig'de 16 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet alırken, Alanyaspor ise 7 galibiyet elde etti. 4 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Alanyaspor 27 gol atarken, Trabzonspor ise 22 gol kaydetti.

İki takım arasında Alanya'da oynanan 8 maçta ise ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda Alanyaspor'un 4 galibiyeti bulunurken Trabzonspor 2 galibiyet elde etti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

ŞENOL GÜNEŞ ALANYA'YA NAMAĞLUP

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce çalıştırdığı Beşiktaş'ın başında Alanyaspor ile oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Zorlu mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Mehmet Akıncık yapacak.

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