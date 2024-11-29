Yeniden doğacağız

Ertuğrul Doğan, genel kurul öncesi genel kurul üyelerine yönelik bir mesaj yayınladı. Doğan, "Hafta sonu gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuz, Trabzonspor'un tarihinde kritik dönemeç, geçmişin yüklerinden kurtulup yeni bir geleceği inşa etme iradesinin ifadesidir. Camiamızın ortak aklı ve dayanışması, bu yeniden doğuşun en güçlü dayanağı olacaktır" dedi. Genel kurul üyelerini seçime davet eden Doğan, şu ifadeleri de kullandı: "Bu kongre, yalnızca bugünü değil, kulübümüzün yarınlarını da şekillendirecektir. Daha sağlam bir geleceği birlikte inşa edeceğiz."

SEÇiM iÇiN GERi SAYIM

Genel kurulda seçime tek aday olarak giren başkan Ertuğrul Doğan'ın listesi Divan Başkanlık Kuruluna sunuldu. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, beraberindeki başkan vekili Osman Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenleyerek, yönetim kurulu ve yetkili kurulların listeleri ile bilgilendirme yaptı. Doğan'ın asil listesinde 3'ü yeni olmak üzere 14 isim yer aldı. 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

BORÇ 3 MILYAR 940 MİLYON TL

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bir soru üzerine de Trabzonspor'un 31 Ekim itibarıyla net borcunu açıkladı. Ören, borcun 3 milyar 940 milyon lira olduğunu duyurdu.