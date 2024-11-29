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Haberler Trabzonspor Paul Onuachu Trabzonspor formasıyla attığı gol Puskas'a aday gösterildi

Paul Onuachu Trabzonspor formasıyla attığı gol Puskas'a aday gösterildi

Paul Onuachu'nun geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla Konyaspor'a attığı gol, FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 12:20
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Paul Onuachu Trabzonspor formasıyla attığı gol Puskas'a aday gösterildi

Trabzonspor'un eski golcüsü Paul Onuachu büyük bir ödüle aday gösterildi.

Nijeryalı yıldızın geçtiğimiz sezon Konyaspor'a attığı şık gol FIFA tarafından Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü'ne aday gösterildi.

FIFA Puskas Ödülü adayları:

Hassan El Haydos / Katar - Çin | AFC Asya Kupası | 22 Ocak 2024

Terry Antonis / Melbourne City - Western Sydney Wanderers | Isuzu UTE A-League Erkekler | 12 Mart 2024

Yassine Benzia / Cezayir - Güney Afrika | FIFA Serisi | 26 Mar 2024

Walter Bu - Lanus - Tigre | Torneo Betano 2024 | 04 Ağustos 2024

Michaell Chirinos / Kosta Rika - Honduras | CONCACAF Milletler Ligi | 23 Mart 2024

Federico Dimarco / Inter Milan - Frosinone | Serie A Enilive | 12 Kasım 2023

Alejandro Garnacho / Everton - Manchester United | Premier Lig | 26 Kasım 2023

Muhammed Kudüs / West Ham United - Freiburg | UEFA Avrupa Ligi | 14 Mar 2024

Denis Omedi / KCCA - Kitara | FUFA Süper 8 turnuvası | 06 Ağustos 2024

Paul Onuachu / Trabzonspor - Konyaspor | Trendyol Süper Lig | 10 Kasım 2023

Jaden Philogene / Rotherham United - Hull City | İngiltere Championship | 13 Şub 2024

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