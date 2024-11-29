Fırtına ilk peşinde

ÜPER Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geçen hafta farklı Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulan bordo- mavili takım, güney ekibi karşısında kaza yaşamak istemiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına Adana Demir galibiyetinin artık geride kaldığını ve Alanyaspor maçına odaklanmaları gerektiğini söylerken rakibi analizlerini sürdürüyor. Usta hoca, teknik direktör değişikliğine giden Alanyaspor'un Samsunspor ile oynadığı son karşılaşmayı takip ettirdi.

ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR

Karadeniz devi, Alanya karşısında bu sezon ilkleri başarmak istiyor. Bu dönem oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik alan ve 3 kez kaybeden bordo-mavililer, Alanyaspor'u devirerek bu sezon hem ilk kez üst üste maç kazanmak hem de bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almayı planlıyor. Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, Süper Lig'de dış sahadaki son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 37. haftasında 18 Mayıs 2024'te Başakşehir karşısında 1-0'lık skorla elde etmişti.

111 GÜNLÜK HASRET

Bu sezon deplasmanda kazanamayan Trabzonspor, Alanyaspor'u yenerek kabusu bitirmek istiyor. 111 gündür rakip sahalarda galip gelemeyen bordo-mavili ekip, dış sahada oynadığı 6 maçın hiçbirinde sevinç yaşayamadı. Bu periyotta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fırtına, üzerinde oluşan bu baskıyı bitirmek istiyor.