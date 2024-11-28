  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un son gözdesi:Ola Brynhildsen...

Trabzonspor'un son gözdesi:Ola Brynhildsen...

Bordo mavililer, Molde’de kiralık oynayan Midtjylland’ın golcüsü için harekete geçti. 25 yaşındaki Ola Brynhildsen’ın kiralık sözleşmesi 31 Aralık tarihinde sona erecek. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'un son gözdesi:Ola Brynhildsen...

Şenol Güneş ile yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Trabzonspor, transfer harekatına başladı. İlk hedeflerden biri de forvet hattına takviye. Şu an Simon Banza var ancak kiralık. Mevcut piyasa değerinin 16 milyon euro olduğu göz önüne alındığında 28 yaşındaki yıldızın Braga'dan tapusunun alınması pek olası değil. Bu nedenle bu bölgeye kalıcı bir çözüm için düğmeye basılmış durumda. Karadeniz devinin kurmayları, rotayı Norveç'e çevirmiş gibi gözüküyor. Hedefteki isim ise daha önce de gündeme gelmiş olan Ola Brynhildsen. 'Yeni Sörloth' olarak adlandırılan yıldız için hamle yapılacak.

PIYASA DEĞERI 3 MILYON EURO

Midtjylland'ın oyuncusu olan 25 yaşındaki yıldız, şu anda kiralık olarak Norveç Ligi ekibi Molde'de forma giyiyor. Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Danimarka temsilcisi, 1.75 boyundaki futbolcuyu devre arasında satmaya sıcak bakıyor. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Brynhildsen'in Midtjylland ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek. Piyasa değeri 3 milyon euro olan tecrübeli oyuncu için bordo mavililerin 2 milyon euro bütçe ayırdığı vurgulanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği Brynhildsen için Trabzonspor yönetiminin temaslarını hızlandırması bekleniyor.

F.Bahçe'de adım adım Talisca!
Buruk'tan sürpriz tercih! İşte G.Saray'ın AZ Alkmaar 11'i
DİĞER
Uğur Dündar'ın babalık davasıyla ilgili 5 şüpheli durum! Dilara Gülatan'ın avukatları çok sayıda gri alan tespit etti
Başkan Erdoğan'dan dijital kuşatma uyarısı: K-Pop'u bilen ama Neşet Ertaş'a aşina olmayan gençler var! | 25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü
F.Bahçe Çekya'da galibiyet peşinde! İşte Mourinho'nun ilk 11'i
Fransız golcü F.Bahçe'ye teklif edildi
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan dikkat çeken Ziyech sözleri! Buruk'tan dikkat çeken Ziyech sözleri! 01:15
Bronckhorst: Birkaç gündür zor günler geçiriyoruz! Bronckhorst: Birkaç gündür zor günler geçiriyoruz! 01:15
Hacıosmanoğlu'ndan istifa yanıtı Hacıosmanoğlu'ndan istifa yanıtı 01:15
Mourinho'dan o soruya flaş yanıt! Mourinho'dan o soruya flaş yanıt! 01:15
Kenan Yıldız'a büyük onur! O ödülün sahibi oldu Kenan Yıldız'a büyük onur! O ödülün sahibi oldu 01:15
Hasan Arat: Beni yollamak için çok uğraştılar Hasan Arat: Beni yollamak için çok uğraştılar 01:15
Daha Eski
G.Saray'ın AZ Alkmaar maçı kadrosu açıklandı! G.Saray'ın AZ Alkmaar maçı kadrosu açıklandı! 01:15
Beşiktaş'ın Maccabi maçı kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Maccabi maçı kafilesi belli oldu! 01:15
Hasan Arat istifa etti! Hasan Arat istifa etti! 01:15
G.Saray'dan son dakika Icardi açıklaması! G.Saray'dan son dakika Icardi açıklaması! 01:15
Yunus'a şaşırtan talip! ManU derken... Yunus'a şaşırtan talip! ManU derken... 01:15
Mete Vardar'dan açıklama! "İstifa kararlarının sebeplerini..." Mete Vardar'dan açıklama! "İstifa kararlarının sebeplerini..." 01:15