Trabzonspor'un son gözdesi:Ola Brynhildsen...

Şenol Güneş ile yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Trabzonspor, transfer harekatına başladı. İlk hedeflerden biri de forvet hattına takviye. Şu an Simon Banza var ancak kiralık. Mevcut piyasa değerinin 16 milyon euro olduğu göz önüne alındığında 28 yaşındaki yıldızın Braga'dan tapusunun alınması pek olası değil. Bu nedenle bu bölgeye kalıcı bir çözüm için düğmeye basılmış durumda. Karadeniz devinin kurmayları, rotayı Norveç'e çevirmiş gibi gözüküyor. Hedefteki isim ise daha önce de gündeme gelmiş olan Ola Brynhildsen. 'Yeni Sörloth' olarak adlandırılan yıldız için hamle yapılacak.

PIYASA DEĞERI 3 MILYON EURO

Midtjylland'ın oyuncusu olan 25 yaşındaki yıldız, şu anda kiralık olarak Norveç Ligi ekibi Molde'de forma giyiyor. Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Danimarka temsilcisi, 1.75 boyundaki futbolcuyu devre arasında satmaya sıcak bakıyor. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev yapabilen Brynhildsen'in Midtjylland ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek. Piyasa değeri 3 milyon euro olan tecrübeli oyuncu için bordo mavililerin 2 milyon euro bütçe ayırdığı vurgulanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği Brynhildsen için Trabzonspor yönetiminin temaslarını hızlandırması bekleniyor.