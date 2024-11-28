Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan’ın genel kurul listesi netleşti! İşte o isimler

Trabzonspor Kulübü'nde hafta sonu yapılacak olan seçimli olağan genel kurula tek aday olarak giren Başkan Ertuğrul Doğan'ın listesi belli oldu.
İŞTE O LİSTE:
Yönetim Kurulu Başkan Adayı:
▪ Ertuğrul Doğan
Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi
▪️ Zeyyat Kafkas
▪️ Ali Haydar Gedikli
▪️ Sami Karaman
▪️ Kemal Ertürk
▪️ Serkan Kılıç
▪️ Nevzat Kaya
▪️ Taner Fikret Saral
▪️ Coşkun Öztürk
▪️ İbrahim Şahinkaya
▪️ Derviş Köz
▪️ Birhan Emre Yazıcı
▪️ Murat İskender
▪️ Gözde Atasoy
▪️ Semih Hekimoğlu
Yönetim Kurulu Yedek Aday Listesi
▪️ Hüseyin Ekşi
▪️ Ali Beyazlı
▪️ Fatih Solak
▪️ İmdat Yılmaz
▪️ Serkan Neşat Soylu
▪️ Rıfat Çebi
▪️ Mustafa Cem Aşık