Alanyaspor ters geliyor

Geçen sezon Alanya'da 3-1 kaybeden Fırtına, 2023-24'te ise 5-0 yenilerek son iki sezondan puan çıkaramadı. İki takım ligde 16 kez karşılaştı. Karadeniz devi 7 kez yenildi, 5 galibiyet aldı.

BATAGOV IŞIK VERDİ

Adana Demir maçında ilk kez forma giyen Batagov, performansıyla sınıfı geçti. 22 yaşındaki stoper, 90 dakika sahada kaldığı maçta en çok isabetli pas yapan oyuncu oldu. Ukraynalı savunmacı, aynı zamanda maçın en fazla pas arası yapan ismi olarak da dikkat çekti. Karşılaşmayı 7.3 reyting ile tamamlayan Batagov, 81 topla buluşma, 62/70 pas isabeti, 4/9 uzun pas, 4 uzaklaştırma, 3 pas arası ve 1 engellediği şut gibi istatistiklerle ön plana çıktı.

PAKKAN YÖNETECEK

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi oynanacak Alanya-Trabzon maçında Burak Pakkan görev yapacak. Pakkan, kariyerinde ilk kez Fırtına'nın bir karşılaşmasında görev almış olacak.

MALHEIRO DÖNÜYOR

Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Portekizli sağ bek Pedro Malheiro, Alanyaspor maçında formasına kavuşuyor. Malheiro'nun cezalı olduğu haftada sakatlıktan dönen Serkan Asan'a şans tanıyan ancak istediği performansı alamayan Şenol Güneş'in cumartesi günü için Malheiro'yu sağ beke hazırladığı kaydedildi