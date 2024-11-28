111 günlük hasret

Bu sezon deplasmanda kazanamayan Trabzonspor, Alanyaspor'u yenerek kabusu bitirmek istiyor. 111 gündür rakip sahalarda galip gelemeyen bordomavili ekip, dış sahada oynadığı 6 maçın hiçbirinde sevinç yaşayamadı. Bu periyotta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fırtına, üzerinde oluşan bu baskıyı bitirmek istiyor.

GENÇLER BERABERE

UEFA Gençlik Ligi'nde ülkemizi temsil eden TrabzonsporU19 Takımı, 3. Tur ilk maçında konuk olduğu Sarajevo ile 2-2 berabere kaldı. Bosna Hersek'teki maçta Onuralp Çakıroğlu'nun (2 ve 24) golleriyle 2-0 öne geçen bordo-mavili gençler, galibiyeti koruyamadı. Rövanş maçı 11 Aralık'ta.

DUYGUSAL ANLAR

Fırtına'nın 5-0 galip geldiği Adana Demir maçını tribünde izleyen Çukurçayır Ortaokulu'nda görevli görme engelli öğretmen Şeyma Bulut'a arkadaşı tarafından avucu içinde maç anlatıldığı anlara ait video hazırladı. Bordo mavili kulübün, "Her şey yürekten kurulan bir bağla başlar, çünkü sevgi asla engel tanımaz" notuyla sosyal medyada paylaştığı duygusal görüntüler, beğeni topladı