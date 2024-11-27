Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi sürüyor!

Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Rondo çalışması ve 10'a 10 mini kaleli oyunla devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.