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Şenol Güneş'e koştu
Cham, Demir maçı sonrası soluğu teknik direktörü Şenol Güneş'in yanında aldı. Soyunma odasına giren ve usta hocaya sarılan 1.80 boyundaki yıldız, "Size çok şey borçluyum. Her zaman beni motive ettiniz, sahip çıktınız, umarım bu bir başlangıç olur" dedi. Tecrübeli teknik adamın da 24 yaşındaki maestroya, "Yeteneklerin olağanüstü. Kendi potansiyelinin farkına varmak çok önemli ama hala yapman ve yapmaman gerekenler var, çalışıp hep birlikte daha iyi olacağız" cevabını verdi.
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