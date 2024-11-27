  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Şenol Güneş'e koştu

Şenol Güneş'e koştu

Cham, Demir maçı sonrası soluğu teknik direktörü Şenol Güneş'in yanında aldı. Soyunma odasına giren ve usta hocaya sarılan 1.80 boyundaki yıldız, "Size çok şey borçluyum. Her zaman beni motive ettiniz, sahip çıktınız, umarım bu bir başlangıç olur" dedi. Tecrübeli teknik adamın da 24 yaşındaki maestroya, "Yeteneklerin olağanüstü. Kendi potansiyelinin farkına varmak çok önemli ama hala yapman ve yapmaman gerekenler var, çalışıp hep birlikte daha iyi olacağız" cevabını verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şenol Güneş'e koştu
Cham, Demir maçı sonrası soluğu teknik direktörü Şenol Güneş'in yanında aldı. Soyunma odasına giren ve usta hocaya sarılan 1.80 boyundaki yıldız, "Size çok şey borçluyum. Her zaman beni motive ettiniz, sahip çıktınız, umarım bu bir başlangıç olur" dedi. Tecrübeli teknik adamın da 24 yaşındaki maestroya, "Yeteneklerin olağanüstü. Kendi potansiyelinin farkına varmak çok önemli ama hala yapman ve yapmaman gerekenler var, çalışıp hep birlikte daha iyi olacağız" cevabını verdi.
REKLAM - Türk Telekom
Cimbom'dan çok konuşulacak bir transfer daha!
DİĞER
Kuruluş Osman'da Fatma Hatun şehit mi düşüyor?
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail'e saldırma hakkı!
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi!
ManU'da Amorim istemedi! Mourinho devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta'dan İsviçre'de farklı tarife! Atalanta'dan İsviçre'de farklı tarife! 01:20
Leverkusen, Salzburg karşısında coştu! Leverkusen, Salzburg karşısında coştu! 01:20
M. City'e evinde soğuk duş! M. City'e evinde soğuk duş! 01:20
Min-Jae attı! B. Münih kazandı Min-Jae attı! B. Münih kazandı 01:20
Hakan'lı Inter zirveye kuruldu! Hakan'lı Inter zirveye kuruldu! 01:20
Arsenal Sporting'i farklı geçti! Arsenal Sporting'i farklı geçti! 01:20
Daha Eski
Barça evinde rahat kazandı! Barça evinde rahat kazandı! 01:20
Atalanta'dan İsviçre'de farklı tarife! Atalanta'dan İsviçre'de farklı tarife! 01:18
Leverkusen, Salzburg karşısında coştu! Leverkusen, Salzburg karşısında coştu! 01:16
M. City'e evinde soğuk duş! M. City'e evinde soğuk duş! 01:13
Min-Jae attı! B. Münih kazandı Min-Jae attı! B. Münih kazandı 01:07
Hakan'lı Inter zirveye kuruldu! Hakan'lı Inter zirveye kuruldu! 01:05