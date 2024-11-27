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Haberler Trabzonspor En iyisi Banza

En iyisi Banza

Simon Banza, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'deki gollerinin yarısına yakınını kaydetti. Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan Demokratik Kongolu forvet, ligde şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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En iyisi Banza

Simon Banza, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'deki gollerinin yarısına yakınını kaydetti. Sezon başında Braga'dan 2 milyon euro bedelle bir yıllığına kiralanan Demokratik Kongolu forvet, ligde şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu. 28 yaşındaki yıldız, ligde 12 karşılaşmada 17 gol atan bordo-mavililerde forma giydiği 9 maçta 8 kez ağları havalandırdı. Banza; 3-2 kazanılan Konya ve 5-0 biten Adana Demir ile 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçlarında ikişer gol attı. 1-1 biten Hatay ile 2-1 kaybedilen Göztepe sınavlarında birer kez ağları sarstı.

YARIŞTA ZİRVEYE ORTAK OLDU

Ligin ilk 13 haftasında en çok gol atan iki isimden olan Banza, Beşiktaşlı İmmobile ile gol krallığı yarışında zirveyi paylaşıyor. İki isim de 8'er gol atarken Dzeko, İcardi, Osimhen ve En-Nesyri gibi isimleri geride bırakmayı başardılar.

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