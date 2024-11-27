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Bu fark ölçü değil
Teknik direktör Şenol Güneş, Adana Demir maçının 5-0 kazanılması sonrası uyarı yaptı. Usta hoca, farklı skora rağmen rahat değil. Deneyimli teknik adamı asıl düşündüren konu bundan sonraki maçlar. Güneş, "Bu skora aldanmayalım. Bu oyunu daha zorlu maçlarda da oynamamız gerek. Önümüzde Alanya karşılaşması var. Alanya daha farklı oynuyor. Evet farklı kazanmak güzel ancak bunun devamı gelmeli. Bunun için daha çok çalışmamız gerek" diyerek uyardı.
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