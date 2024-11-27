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Haberler Trabzonspor 4 yıl sonra en farklı skor

4 yıl sonra en farklı skor

Fırtına, Adana Demirspor'u etkileyici bir performansla 5-0 mağlup etti. Trabzonspor en son 19 Ocak 2020'de Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettiği maçtan bu yana, en farklı galibiyetine imza atmayı başardı. Trabzonspor ayrıca elde ettiği bu galibiyetle ligde geçen haftaya oranla 3 basamak tırmanmayı başardı. Geçtiğimiz hafta 13'üncü sırada olan Trabzonspor, bu haftayı 10'uncu sırada tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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4 yıl sonra en farklı skor
Fırtına, Adana Demirspor'u etkileyici bir performansla 5-0 mağlup etti. Trabzonspor en son 19 Ocak 2020'de Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ettiği maçtan bu yana, en farklı galibiyetine imza atmayı başardı. Trabzonspor ayrıca elde ettiği bu galibiyetle ligde geçen haftaya oranla 3 basamak tırmanmayı başardı. Geçtiğimiz hafta 13'üncü sırada olan Trabzonspor, bu haftayı 10'uncu sırada tamamladı.
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