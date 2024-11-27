  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor 1995'ten bu yana ilk

1995'ten bu yana ilk

Karadeniz devi, 5-0 ile Adana Demirspor karşısında Nisan 1995 tarihinden bu yana en farklı galibiyetini almış oldu. Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Adana Demir (15 galibiyet, 4 beraberlik) oldu. Fırtına, Demir'i konuk ettiği 10 Süper Lig maçını da kazandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1995'ten bu yana ilk
Karadeniz devi, 5-0 ile Adana Demirspor karşısında Nisan 1995 tarihinden bu yana en farklı galibiyetini almış oldu. Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Adana Demir (15 galibiyet, 4 beraberlik) oldu. Fırtına, Demir'i konuk ettiği 10 Süper Lig maçını da kazandı.
Cimbom'dan çok konuşulacak bir transfer daha!
F.Bahçe'den Merih bombası!
DİĞER
Pep Guardiola sinir krizi geçirdi! City'nin kabusu Şampiyonlar Ligi'nde de sürdü...
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail'e saldırma hakkı!
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi!
ManU'da Amorim istemedi! Mourinho devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta'dan İsviçre'de farklı tarife! Atalanta'dan İsviçre'de farklı tarife! 01:20
Leverkusen, Salzburg karşısında coştu! Leverkusen, Salzburg karşısında coştu! 01:20
M. City'e evinde soğuk duş! M. City'e evinde soğuk duş! 01:20
Min-Jae attı! B. Münih kazandı Min-Jae attı! B. Münih kazandı 01:20
Hakan'lı Inter zirveye kuruldu! Hakan'lı Inter zirveye kuruldu! 01:20
Arsenal Sporting'i farklı geçti! Arsenal Sporting'i farklı geçti! 01:20
Daha Eski
Barça evinde rahat kazandı! Barça evinde rahat kazandı! 01:20
Atalanta'dan İsviçre'de farklı tarife! Atalanta'dan İsviçre'de farklı tarife! 01:18
Leverkusen, Salzburg karşısında coştu! Leverkusen, Salzburg karşısında coştu! 01:16
M. City'e evinde soğuk duş! M. City'e evinde soğuk duş! 01:13
Min-Jae attı! B. Münih kazandı Min-Jae attı! B. Münih kazandı 01:07
Hakan'lı Inter zirveye kuruldu! Hakan'lı Inter zirveye kuruldu! 01:05