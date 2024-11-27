DİĞER
1995'ten bu yana ilk
Karadeniz devi, 5-0 ile Adana Demirspor karşısında Nisan 1995 tarihinden bu yana en farklı galibiyetini almış oldu. Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı takımlar arasında en fazla konuk ettiği rakibi Adana Demir (15 galibiyet, 4 beraberlik) oldu. Fırtına, Demir'i konuk ettiği 10 Süper Lig maçını da kazandı.
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