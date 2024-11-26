Spor yazarları Trabzonspor - Adana Demirspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un bu sezon ligde attığı 17 golün 8'inin altına imza attı Simon Banza! Gecenin kahramanı Cham, Arif Boşluk'un pasını klas bir vuruşla ağlara gönderip skoru ilan etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Cihan Çanak, Muhammed Cham ve Simon Banza çok etkili hücumlar yaptı. Trabzonspor, zirvenin eteklerine doğru tırmanmak istiyorsa bu oyununu daha da geliştirmeli. Çok çok çalışmalı. Ama en önemlisi, dünkü ilk 11'inde ısrar etmeli Şenol Güneş… Cham; 3 gol, 2 asistle 10 numara işler yaptı. Attığı 3 gol de şahaneydi! Galibiyette başrol oynadı. Arif Boşluk'u da yürekten alkışlıyorum! Trabzonspor formasını giyen her futbolcu Arif gibi savaşmalı…

Top tekniği olan solak oyuncu performansını biraz daha bekleyip diğer maçlarda gördükten sonra karar vermek daha doğru olacak. Muhammed Cham saha içinde hep top arayışında ama hücum bağlantısını daha doğru kurmalı. Cihan'nın da hücumda nerde ne zaman ne yapacağını bilmesi gerekir. Oyun bilgisini daha geliştirmesi gerekir. Eğer bunları daha doğru yaparsa yeteneği ile beraber kalitesini de üst seviyelere çekmiş olur. Son haftalarda oyuncuların tutkusu ve coşkusu çok azdı. Bu maçta rakip zayıf olmasına rağmen saha içindeki bordo-mavililerin gösterdiği ciddiyet, istek, kazanma arzusu çok olumluydu. Bundan sonraki maçlarda iyi oynarlar, kötü oynarlar ama saha içinde birlikte hareket edip savaşmayı diğer maçlara da mutlaka olumlu olarak yansıtmalılar.