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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını 22 Kasım Cuma günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 21:59
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Trabzonspor Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü i haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına 22 Kasım Cuma günü 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda geçişli oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, 23 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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