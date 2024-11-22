  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Malkoçoğlu geliyor!

Malkoçoğlu geliyor!

Süper Lig'de zirveden kopan Trabzonspor'da birçok taraftar artık genç oyunculara şans verilmesini istiyor. Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım, Arif Boşluk ve Salih Malkoçoğlu gibi isimler Güneş'ten şans beklese de usta hoca bunun için doğru anı bekliyor. Oyuncuların antrenmanlardaki ve milli takımlardaki performanslarını takip eden Güneş'in en çok Salih Malkoçoğlu'ndan etkilendiği ortaya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Malkoçoğlu geliyor!

Süper Lig'de zirveden kopan Trabzonspor'da birçok taraftar artık genç oyunculara şans verilmesini istiyor. Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım, Arif Boşluk ve Salih Malkoçoğlu gibi isimler Güneş'ten şans beklese de usta hoca bunun için doğru anı bekliyor. Oyuncuların antrenmanlardaki ve milli takımlardaki performanslarını takip eden Güneş'in en çok Salih Malkoçoğlu'ndan etkilendiği ortaya çıktı. Genç yaşına rağmen fiziği, tekniği ve soğukkanlılığıyla dikkat çeken Malkoçoğlu U19 takımına da kaptanlık yapıyor. Sezon öncesi hazırlık kampında Abdullah Avcı'nın övgüyle bahsettiği Salih, aynı zamanda Şenol Güneş'i de takımda en çok heyecanlandıran akademi oyuncusu oldu.

HEM ORTA SAHA HEM STOPER

Sezon başı hazırlık kampında yer alan Salih Malkoçoğlu için Abdullah Avcı "Salih, 19 yaş altı takımının kaptanı. Beklentilerimizin olduğu bir oyuncu. Hem fiziksel hem de taktiksel eksiklikleri var. Bunları en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Birkaç mevkide kullandığım, kullanışlı bir oyuncu. Asıl yeri merkez orta saha. Stoper de oynayabiliyor" ifadelerini kullanmıştı. Şenol Güneş de Abdullah Avcı gibi Malkoçoğlu'nun hem orta sahada hem de stoperde oynayabileceğini düşünüyor.

En-Nesyri'nin yerine dünya yıldızı golcü!
G.Saray'a dünya şampiyonu orta saha!
DİĞER
'Pişman ol ama pişman ölme' 'Akıldan Kalbe' filmi, 20 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak
Narin Güran'ın avucunda bulunan saç teli kime ait? Narin katiliyle boğuştu mu? Otopsi sonucu ortaya çıktı
F.Bahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi
Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Borç 10.5 milyar lira Borç 10.5 milyar lira 01:29
10.3 milyar TL borç var 10.3 milyar TL borç var 01:27
Bono Arabistan’ı anlattı Bono Arabistan’ı anlattı 01:24
F.Bahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi F.Bahçe'de Talisca heyecanı! İmza an meselesi 01:21
14.2 milyar lira borç var 14.2 milyar lira borç var 00:57
Buruk rotasyon düşünmüyor Buruk rotasyon düşünmüyor 00:55
Daha Eski
Anadolu Efes kayıp: 84-93 Anadolu Efes kayıp: 84-93 00:52
Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Tadic F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 23:48
Guardiola imzayı attı! Guardiola imzayı attı! 23:20
Guardiola imzayı attı! Guardiola imzayı attı! 23:10
Icardi sahalara ne zaman dönecek? Buruk açıkladı Icardi sahalara ne zaman dönecek? Buruk açıkladı 22:59
Böyle rakam görülmedi! İşte F.Bahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif Böyle rakam görülmedi! İşte F.Bahçe'nin En-Nesyri için istediği teklif 22:58