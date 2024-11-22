Malkoçoğlu geliyor!

Süper Lig'de zirveden kopan Trabzonspor'da birçok taraftar artık genç oyunculara şans verilmesini istiyor. Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım, Arif Boşluk ve Salih Malkoçoğlu gibi isimler Güneş'ten şans beklese de usta hoca bunun için doğru anı bekliyor. Oyuncuların antrenmanlardaki ve milli takımlardaki performanslarını takip eden Güneş'in en çok Salih Malkoçoğlu'ndan etkilendiği ortaya çıktı. Genç yaşına rağmen fiziği, tekniği ve soğukkanlılığıyla dikkat çeken Malkoçoğlu U19 takımına da kaptanlık yapıyor. Sezon öncesi hazırlık kampında Abdullah Avcı'nın övgüyle bahsettiği Salih, aynı zamanda Şenol Güneş'i de takımda en çok heyecanlandıran akademi oyuncusu oldu.

HEM ORTA SAHA HEM STOPER

Sezon başı hazırlık kampında yer alan Salih Malkoçoğlu için Abdullah Avcı "Salih, 19 yaş altı takımının kaptanı. Beklentilerimizin olduğu bir oyuncu. Hem fiziksel hem de taktiksel eksiklikleri var. Bunları en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Birkaç mevkide kullandığım, kullanışlı bir oyuncu. Asıl yeri merkez orta saha. Stoper de oynayabiliyor" ifadelerini kullanmıştı. Şenol Güneş de Abdullah Avcı gibi Malkoçoğlu'nun hem orta sahada hem de stoperde oynayabileceğini düşünüyor.