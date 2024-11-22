Çoğunluk sağlanamadı

Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nun çoğunluk aranan ilk toplantısı dün saat 10.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 905 üyeden gerekli çoğunluk sağlanamaması üzerine genel kurul 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu olarak ilan edildi. Başkan Ertuğrul Doğan, seçimlere tek aday olarak girecek.

BEŞ ADAY YARIŞACAK

Kulüpte ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkan Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girecek, Sicil Kurulu Başkanlığı için ise 5 aday yarışacak. Adaylığını açıklayan Necati Selvitop ise gerekli yüzde 5'lik imza sayısına ulaşamadı. Sicil Kurulu Başkanlığı için Serdar İsaoğlu, İsmail İnan, Kahraman Altuntaş, Seykan Gülen ve Hasan Basri Halisçelik olmak üzere 5 aday yarışacak.