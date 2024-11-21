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Karamsar tablo
Geride kalan 11 maçta sadece 12 puan toplayabilen Fırtına, en kötü lig başlangıçlarından birine imza attı. Şu ana kadar alınan galibiyet sayısı 2. Daha önceki sezonlarda ilk 11 haftalar itibarıyla Fırtına'nın 2 galibiyet aldığı başka bir dönem yok. 2016-17'de 11. maçlar sonunda 11 puanı bulunuyordu. Fakat o sezon bile 3 galibiyet elde edilmişti.
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