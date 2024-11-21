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Hayal kırıklığı: Ozan Tufan
Sezon başında 2 milyon euro'ya alınan Ozan Tufan, Trabzonspor'da hayal kırıklığı oluşturdu. 30 yaşındaki futbolcu, hedefinin yeniden A Milli Takım forması giymek olduğunu söylese de Süper Lig'de forma giydiği maçlarda vasat bir görüntü çizdi. Milli arada tecrübeli oyuncuya ekstra idman programı uygulanırken, Şenol Güneş eski öğrencisinden artık patlama yapmasını bekliyor.
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