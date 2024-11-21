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Büyük kâbus
Bordo-mavili takım, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 6 maçtan 4 beraberlik ve iki mağlubiyetle ayrıldı, galibiyet elde edemedi. Deplasmanda Sivas, Eyüp, Gaziantep FK ve Hatay ile berabere kalan Fırtına, Göztepe ve Rize'ye ise mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 18 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.
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