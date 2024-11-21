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Haberler Trabzonspor Büyük değişim

Büyük değişim

Altyapının başına getirilen Güngör Şahinkaya, sözleşmesi bir sonraki ay sona erecek Double Pass firmasıyla devam etmeyeceklerini söyledi. Şahinkaya, "Ben kesinlikle tavır koydum. Onlarla federasyonda da yaşadım bu durumu. Bu tamamen Abdullah Avcı'nın sorumluluğunda olan bir şeydi. Kendisinden de burada görevdeyken, bu işin Trabzon futbol kültürüne uygun olmadığını belirttim. Tabii yönetim kurulu da hak verdi" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Büyük değişim
Altyapının başına getirilen Güngör Şahinkaya, sözleşmesi bir sonraki ay sona erecek Double Pass firmasıyla devam etmeyeceklerini söyledi. Şahinkaya, "Ben kesinlikle tavır koydum. Onlarla federasyonda da yaşadım bu durumu. Bu tamamen Abdullah Avcı'nın sorumluluğunda olan bir şeydi. Kendisinden de burada görevdeyken, bu işin Trabzon futbol kültürüne uygun olmadığını belirttim. Tabii yönetim kurulu da hak verdi" dedi.
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