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Biletler satışta
Fırtına'nın Adana Demir ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 25 Kasım Pazartesi saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde: 1. Kategori B: ₺3.500, Kategori: A/C: ₺3.000, 2. Kategori: ₺2.000, 3. Kategori: ₺1.500, 4. Kategori: Batı: ₺250 5. Kategori: Doğu: ₺200, 6. Kategori: Fırtına: ₺150 Kale Arkaları 100 TL.
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