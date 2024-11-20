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Haberler Trabzonspor Salonda çalıştılar

Salonda çalıştılar

Fırtına, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti. Sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın önemli bir bölümünde salonda güç ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. İdmana sakatlıkları bulunan Savic, Nwakaeme ve Serdar Saatçi katılmadı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise sahada hafif tempolu bir çalışma yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Salonda çalıştılar
Fırtına, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti. Sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın önemli bir bölümünde salonda güç ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. İdmana sakatlıkları bulunan Savic, Nwakaeme ve Serdar Saatçi katılmadı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise sahada hafif tempolu bir çalışma yapıldı.
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