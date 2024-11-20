Nwakaeme’nin kabusu

Sezon başında geri dönen Anthony Nwakaeme, sakatlıktan kurtulamıyor. 35 yaşındaki sol kanat, Süper Lig'in ilk 11 haftasında üç farklı sakatlık yaşadı ve bu durum performansını olumsuz etkiledi. Nwakaeme'nin pazartesi günü Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmada da forma giymesi beklenmiyor.

İLK SAKATLIK

21 Ağustos 2024'te antrenman sırasında sol alt adalesinde yaralanma tespit edilen Nwakaeme, bu sakatlık nedeniyle UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile oynanan iki maçın yanı sıra Eyüpspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyemedi.

İKİNCİ SAKATLIK

19 Eylül'de Kayseri maçıyla dönen Nwakaeme, G.Antep FK ve Konya maçlarının ardından 4 Ekim'de idmanda yeniden sakatlandı. Bu kez sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edildi. Hatay ve Başakşehir mücadelelerinde görev yapamadı.

ÜÇÜNCÜ SAKATLIK

26 Ekim'de Göztepe maçının ikinci yarısında giren Nwakaeme, 5 Kasım'da F.Bahçe derbisinde 89 dakika sahada kaldı. Maç sonrası sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma belirlendi. Bu nedenle de Rize maçında forma giyemedi.

PERFORMANSINI ETKİLEDİ

Nwakaeme, 16 resmi maçın sadece 10'unda 449 dakika süre alabildi. Gol atamadı, sadece Kayseri sınavında bir asist yaptı. Trabzonspor'daki son golünü 22 Mayıs 2022'de atan Nijeryalı sol kanat, bordo-mavili forma altında yaklaşık 921 gündür fileleri sarsamıyor. Sakatlıklar, hem oyuncunun bireysel performansını hem de Trabzonspor'un hücum gücünü olumsuz etkiledi.