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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk edeceği Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 18:33
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Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Futbolcular, akşam antrenmanında ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Hücum ve savunma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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