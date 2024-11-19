  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Eskici umut verdi

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Eskici umut verdi

Trabzonspor'un idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, aydınlık gelecek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 13:49
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Eskici umut verdi

Eskici, Trabzonspor dergisindeki röportajında, kulübün maddi manevi ciddi bir süreçten geçtiğini kaydederek, "İstanbul kulüplerinin ekonomik ve masa başı gücüne kendi kaynaklarıyla, hak ederek kazandığı 8 şampiyonluk ve kendi mazisinden aldığı güçle cevap vermeye çalışıyoruz. Trabzonspor, bunu başarmış ve her zaman başarmaya aday bir camiadır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un gücünü şehir takımı olmasından ve o şehrin o takımı karşılıksız sevmesinden aldığını vurgulayan Eskici, "Bu sevginin iki tarafından birinde kopma yaşandığı an bizim karşımızda olan bu güce direnme şansımız mümkün olmaz. Yönetimlerle, hocalar ve futbolcularla zaman zaman ters düşebiliriz ama Trabzonspor'la hiçbir zaman ters düşmememiz, çatışmamamız ve karşılıksız sevmemiz gerekir. Sonuçta hepimiz gelip geçiciyiz, kalıcı olan şanlı Trabzonspor ve camiasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Eskici, ekonomik anlamda önemli hamleler yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bankalar Birliğinden çıkmanın Trabzonspor adına ne ifade ettiğini zaman daha iyi anlatacak camiamıza. Sürdürülebilir bir ekonomik modele geçişin en önemli adımlarından birini, Bankalar Birliğinden çıkarak attık. Böylece yıllık yaklaşık 700 milyon liralık bir faizden kurtulmuş oldu kulübümüz. Bu çok şey ifade ediyor ve sportif başarı kadar önemli. Trabzonspor'un aydınlık geleceği için ne gerekiyorsa yapacağız. Tabii ki ekonomik başarılara ve atılan adımlara saha içi skorların destek vermesi bizim olmazsa olmazımız. Oradan alacağımız enerji, eminim hem Ertuğrul başkanın elini ciddi anlamda rahatlatacak hem de yönetimi ciddi anlamda motive edecektir."

Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam
Cimbom'a İngiliz sol bek! Görüşmeler başlıyor
DİĞER
atv ekranlarının yeni dizisi “Zembilli” sete çıkmaya hazırlanıyor
CANLI | Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! SGK'yı nasıl dolandırdıklarını itiraf ettiler | Duruşmada ikinci gün başladı
Beşiktaş-F.Bahçe derbisine yabancı VAR!
Ziyech'in aklı o takımda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ceyhun Eskici umut verdi Ceyhun Eskici umut verdi 13:48
Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı saat kaçta? Türkiye U21 - Sırbistan U21 maçı saat kaçta? 13:42
Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam Torreira için dudak uçuklatan teklif! İşte o rakam 13:26
FIFA açıkladı! Türk ekibine 3 dönem transfer yasağı FIFA açıkladı! Türk ekibine 3 dönem transfer yasağı 13:17
Şampiyon sağ bek G.Saray yolunda! Şampiyon sağ bek G.Saray yolunda! 12:51
Alperen'li Houston 5 maç sonra kaybetti! Alperen'li Houston 5 maç sonra kaybetti! 12:32
Daha Eski
Volkan Demirel 5'inci kez Galatasaray'a rakip olacak Volkan Demirel 5'inci kez Galatasaray'a rakip olacak 12:14
Beşiktaş-F.Bahçe derbisine yabancı VAR! Beşiktaş-F.Bahçe derbisine yabancı VAR! 12:07
TBF Başkanı'ndan açıklama! TBF Başkanı'ndan açıklama! 12:01
Ziyech'in aklı o takımda! Ziyech'in aklı o takımda! 11:56
Cimbom'a İngiliz sol bek! Görüşmeler başlıyor Cimbom'a İngiliz sol bek! Görüşmeler başlıyor 00:17
G.Saray'dan Zaha'ya veto! G.Saray'dan Zaha'ya veto! 00:27