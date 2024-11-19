3 hoca da kazanamadı

Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetiminde Sivas ile 0-0, İhsan Derelioğlu ile Eyüp'le yine 0-0 berabere kaldı. Şenol Güneş ile çıktığı 4 dış saha maçında da Gaziantep FK ile 0-0, Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken; Göztepe'ye 2-1 ve Rize'ye 3-1 yenildi.

NE SAVUNMA NE HÜCUM

Karadeniz devi, Trendyol Süper Lig'e henüz ağırlığını koyamadı. Ortaya koyulan performansla istediği puanları toplayamayan Trabzonspor, sık sık beraberlikle sahadan ayrılarak puan tablosunda arzuladığı hedeflere ulaşamadı. Savunmada ciddi hatalar yapılması ve hücumda beklenen etkinliğe ulaşılamaması galibiyet serisi yolunda bir engel olarak dikkat çekiyor. 12 gol atıp 13 de gol yedi.

BÜYÜK HÜSRAN YAŞADI

Fırtına, Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 17 resmi maçın sadece 4'ünü kazandı. 8 beraberlik alan Fırtına, 5 maçı da kaybetti. Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Karadeniz devi, Avrupa'dan da erken elenerek grup aşamasına kalamadı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, hem lig hem de Avrupa serüveninde hüsran yaşadı.

DURUMLARI NETLEŞECEK

Süper Lig'de zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor'da ilk yarıda kalan 5 hafta birçok oyuncu için kader niteliğinde. Sık sık 'Her oyuncu gidebilir' mesajını paylaşan Şenol Güneş, devre arasında ayrılmasını istediği isimleri yönetimle paylaşacak. Deneyimli hoca, oyuncularına "Kaderiniz kendi elinizde" uyarısı yaptı.